Esporte Investigações de acidente que vitimou atletas, presidente do Palmas e piloto seguem sem conclusão Entre 2010 e 2021, foram registradas 55 ocorrências aeronáuticas no Tocantins

O acidente aéreo que vitimou quatro jogadores, além de Lucas Meira, presidente do Palmas e o piloto Wagner Machado, completa neste sábado,24, 6 meses. De acordo com o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), os trabalhos relativos a esta ocorrência ainda estão em andamento. No processo preliminar, identifica-se como perda de c...