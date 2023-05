Após duas derrotas no Brasileiro da Série D, o Interporto voltou a campo contra o Brasiliense (DF), pela 3ª rodada do torneio, e ganhou de 1 a 0, dentro de casa, no estádio General Sampaio, no último sábado, 20. Com a vitória, o Tigre ganhou três pontos e saiu da laterna no grupo A5, na primeira fase, e está em 7º lugar.

O Brasiliense perdeu oportunidades claras de gols, mas Thiago, o goleiro do Interporto, fez boas defesas para a equipe portuense. O Tigre sofreu um pênalti e marcou com Luiz Bahia. No segundo tempo, o Brasiliense teve a chance de empatar e buscar a virada, até conseguiu um pênalti, porém, na batida, Matheus Barboza tentou tirar do goleiro, mas Thiago defendeu e garantiu a vitória.

Com a derrota, o Jacaré desceu na tabela do grupo A5, ele estava como vice-líder e agora está em 4º lugar, mas ainda com chances de classificação para a próxima fase.

Já o Tigre conseguiu se recuperar depois de uma semana conturbada após a goleada suspeita de manipulação, por 8 a 1, para o Iporá (GO). A diretoria do Interporto fez um Boletim de Ocorrência após o placar que teve sete gols estranhos no segundo tempo.