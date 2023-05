Redação Jornal do Tocantins

O presidente do Interporto-TO, Renato Godinho, registrou um boletim de ocorrência nesta terça-feira, 16, após a derrota por 8 a 1 para o Iporá-GO, no último domingo, 14, em jogo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Como a Série D ainda não tem transmissão por conta da falta de acordo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o assunto sobre a suposta manipulação de resultados começou a surgir nas redes sociais, após a divulgação de vídeos dos gols sofridos pelo time tocantinense.

A direção do Interporto informou ainda que fará mudanças no time para a sequência da temporada, alguns jogadores supostamente envolvidos em manipulação de resultados serão dispensados, mas não informou quantos e nem quem são os atletas suspeitos. Em breve o clube deve anunciar as novas contratações.

Após esta última derrota, o técnico Wesley Edson se demitiu do cargo, e o auxiliar Ítalo assumiu o comando da equipe interinamente. O clube confirmou que se o pedido de saída do técnico não acontecesse, a demissão seria imediata.

O presidente da equipe, Renato Godinho, afirmou que uma investigação interna será realizada para apurar as irregularidades. Além disso, o profissional afirmou que novos jogadores devem chegar durante essa semana e que os atletas remanescentes do Estadual vão ganhar mais minutos em jogos.

A próxima partida do Interporto é contra o Brasiliense (DF), no próximo sábado, 20, às 16h, no estádio General Sampaio.