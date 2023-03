O presidente do Interporto, Renato Godinho, registrou um Boletim de Ocorrência na 70ª Delegacia de Polícia de Porto Nacional, no dia 8 de março, no qual sustenta que o atleta Nailson Oliveira de Souza, o Nailson Maranhão, jogador do Tocantins, de Miracema, ofereceu dinheiro para modificar o resultado de um jogo do Tocantinense de Futebol, marcado para o domingo,12, na última rodada da 1ª fase.

De acordo com o registro, Nailson Maranhão, de 22 anos, teria feito a oferta para Paulo Henrique, goleiro do Interporto para que o goleiro sofresse gols e entregasse o resultado do jogo, na última partida da 1ª fase, no General Sampaio, contra o União.

A suposta tentativa teria sido por meio de conversas no instagram. O delegado Antonio de Oliveira Carvalho autuou o inquério por tentativa de dar vantagem patrimonial para ato destinado a alterar resultado de competição esportiva, infração prevista no artigo 41, da lei 10671, de 2003, o Estatuto do Torcedor.

De acordo com a diretoria do Interporto, além do Boletim de Ocorrência, o clube também entrou com uma solicitação na Federação Tocantinense de Futebol (FTF), para que haja punição por parte da instituição. O clube também solicitou à FTF a exclusão do Tocantins da disputa do Tocantinense.

“Nossa posição é que haja punição aos envolvidos, tanto para o jogador quanto para o Tocantins de Miracema, caso esteja envolvido. Que a situação seja exposta para todos, para coibir esse tipo de aliciamento e situação contra o futebol”, finaliza a direção.

O outro lado

O Jornal do Tocantins contactou o diretor de futebol do Tocantins de Miracema, Decio Soares, que informou ter sido “pego” de surpresa. “Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo e para não tomarmos uma atitude precipitada, conversamos primeiramente com o jogador acusado.”

Decio também acrescentou que o atleta alegou que o instagram não era dele e que havia sido hackeado. “Orientamos o jogador que fizesse o Boletim de Ocorrência em sua defesa, já que o clube não poderia fazer nada”, completou. O diretor também inteirou que o caso é isolado. O JTO não conseguiu falar com o atleta envolvido.

Ao JTo, o superintendente da FTF, José Wilson, informou que a federação recebeu a denúncia do Interporto por meio de um Boletim de Ocorrência. A FTF deve encaminhar os prints da conversa para a procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva para análise dos documentos.

“O tribunal é o órgão que decide tudo que envolve as competições”, conta José. A outra providência que será tomada pela federação será a solicitação ao presidente do tribunal, para que designe alguns membros para que possam acompanhar o jogo que está sob suspeita.