Esporte Interporto reforça elenco visando a sequência do Campeonato Tocantinense Garantido nas semifinais, equipe de Porto Nacional anunciou esta semana, um pacotão de reforços, entre eles o atacante Maikon Leite e o zagueiro Robinho que podem já estrear neste fim de semana

O Interporto anunciou nesta sexta-feira,11, a contratação do zagueiro Robinho e o retorno do atacante Lelo para a sequência do Estadual. Esta semana, a equipe de Porto Nacional também já havia divulgado que Uederson e Maikon Leite também serão as apostas do clube nas semifinais. Com passagens por Sampaio Correia (MA), Jaraguá (GO) e Amazônia Independente (PA), ...