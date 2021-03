Esporte Interporto perde a primeira no Estadual 2021 Time de Porto Nacional perdeu para o Tocantins por 3 a 1

Sem os dois jogos em Palmas, por conta da suspensão de partidas no Nilton Santos, a quarta rodada só teve dois confrontos neste final de semana. No sábado, 6, o Nova Conquista/Paraíso perdeu para o Tocantinópolis (4º), no estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins, por 3 a 0. A vitória levou o TEC a segunda colocação na tabela com sete pontos, mesma pontuação do NC/Paraíso q...