Esporte Interporto estreia na Copa Verde nesta quinta-feira Elenco do Interporto é formado por 23 jogadores das categorias sub-20 e sub-17

Nesta quinta-feira, 14, será o tudo ou nada para o Tocantins na Copa Verde. O General Sampaio será palco de Interporto e Rio Branco de Venda Nova (ES), às 16 horas. Em jogo único, quem perder está fora, quem vencer enfrenta o Vila Nova (GO) na próxima fase. O elenco do Tigre é formado pela garotada do sub-20 e sub-17; enquanto que o adversário tem um elenco mais experiente q...