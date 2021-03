Esporte Interporto encara o Tocantinópolis fora de casa e tenta manter liderança do Estadual Outros três jogos do estadual movimentam a rodada nesta quarta-feira, 3

O Campeonato Tocantinense de 2021 chega a sua terceira rodada nesta quarta-feira, 3. Após a goleada sofrida por 4 a 0 na última rodada, o Araguacema busca se reabilitar no torneio e recebe o NC/Paraíso, às 16 horas, na Arena Taça. Na quarta colocação, o Azulão do Norte soma três pontos e encara um adversário que vem embalado de duas vitórias e na vice-liderança do Estadual. No mesmo ...