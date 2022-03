Esporte Interporto e Capital abrem as semifinais do Tocantinense neste sábado no General Sampaio No domingo, 20, será a vez de União e Tocantinópolis se enfrentarem no Mirandão, em Araguaína

Vai ser dada a largada nas semifinais do Campeonato Tocantinense. O Interporto recebe o Capital neste sábado, 19, às 16 horas, no estádio General Sampaio, em Porto Nacional, pelo jogo de ida. A partida contará com a presença de público. O duelo de volta será no dia 27, às 15h45, no Nilton Santos, em Palmas. Júnior Melo, de Conceição do Araguaia (PA) é quem...