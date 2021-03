Esporte Interporto e Araguacema vencem e Gurupi perde quarta seguida no Tocantinense 2021 Time de Porto Nacional lidera a competição com 12 pontos; Camaleão do Sul tem a pior defesa com 17 gols sofridos

Com gols de Tozin e Rossini, o Interporto bateu o Capital FC por 2 a 0, nesta quarta-feira, 10, no estádio General Sampaio, em Porto Nacional, e chegou aos 12 pontos no Campeonato Tocantinense 2021. A vitória válida pela quinta rodada do torneio consolida o time portuense na ponta da tabela e o deixa muito próximo de uma vaga nas semifinais do torneio Estadual. O Tigre s...