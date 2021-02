Esporte Interporto e Araguacema abrem a 2ª rodada do Tocantinense Times se enfrentam neste sábado, 27, no General Sampaio, em Porto Nacional

Neste sábado, 27, Interporto (4º) e Araguacema (1ª) abrem a segunda rodada do Campeonato Tocantinense 2021. O confronto no General Sampaio, em Porto Nacional, será às 16 horas. Os dois times mostraram força na primeira rodada e venceram seus jogos. O Tigre bateu o Palmas fora de casa por 2 a 1, jogando dentro dos seus domínios, o Azulão do Norte derrotou o Gurupi por 5...