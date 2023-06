À beira da última colocação do Grupo 5 no Campeonato Brasileiro da Série D, o Interporto Futebol Clube aposta em vitória contra o Ceilândia (DF), no próximo domingo em jogo no General Sampaio, para reconquistar a confiança da torcida e reerguer o clube. A partida está marcada para às 15 horas e 30 minutos.

O time chega às últimas rodadas da competição com uma campanha difícil, semelhante aos resultados da equipe na Copa Verde, eliminado na primeira fase, e do Tocantinense, onde foi rebaixado para a segunda divisão.

O presidente do clube, Renato Godinho, contou que a equipe tem treinado firme e está confiante e engajada para a vitória, com a vantagem do jogo em casa.

“Mesmo que a gente não tenha mais chances nenhuma de passar, a gente quer fazer bonito, recuperar o time e contar com um elenco que recupere a imagem. Vamos jogar com o Ceilândia aqui em Porto, eu acredito que o Interporto ganha, nós vamos ganhar!”, exclamou o presidente do clube.

O treinador da equipe, Ítalo Oliveira, comentou que o objetivo é manter uma equipe coesa, que não se entregue ao sentimento de derrota, para concluir a campanha com ânimo.

“Nós queremos terminar essa competição de uma forma honrosa. Fizemos um coletivo com a equipe Sub-20, que deve disputar o estadual e dessa equipe tiramos três atletas para darmos credibilidade também à base”, destacou o treinador.

A equipe soma dez jogos na atual campanha pela Série D, com apenas uma vitória, conquistada em jogo em casa. Nos jogos como mandante, a equipe ainda obteve duas derrotas e dois empates. Nos demais, sem vitória, foram quatro derrotas e apenas um empate.

Direção foca no Sub-20 para profissionalizar atletas

De acordo com Renato Godinho, quando a atual diretoria assumiu o clube, recebeu junto às dívidas que dificultaram as campanhas seguintes, como o Tocantinense, a Copa Verde, e atualmente a Série D, onde contam com apoio de empresários no sustento da equipe.

“Quando a gente assumiu o Interporto, ele tinha muita dívida. Sem receita e muita dívida. Fomos rebaixados para a segunda divisão no Tocantinense por não ter jogador inscrito no primeiro jogo da competição. Fomos rebaixados, mas não foi por culpa da equipe, em um dos jogos na Copa Verde nós não tínhamos um jogador reserva. Foi uma situação ruim e continua difícil”, avaliou Godinho, ao contar sobre as perspectivas para as próximas competições.

“Vamos sair da segunda divisão, chegar na primeira e montar um time bom, para ficar pelo menos em segundo colocado no Tocantinense e adquirir dinheiro com a Copa do Brasil, com a Série D e a Copa Verde, o Interporto só tem essa saída, não temos outra”, afirmou o presidente.

Um levantamento realizado pelo Globo Esporte Tocantins, mostrou que desde 2018, as melhores campanhas do Interporto, em aproveitamento, ocorreram em 2020 e 2021. A pior ocorre este ano, com 22,4% de aproveitamento em 18 jogos. Foram apenas três vitórias, quatro empates e onze derrotas.

Entre as derrotas que ficarão marcadas no clube, está o resultado do jogo contra o Iporá (GO) no estádio municipal Francisco Ferreira, o Ferreirão, onde o Interporto sofreu uma goleada de 8 a 1.

A aposta do clube é focar na equipe do Sub-20, onde os gastos são menores, por não ter salário de elenco, apenas outras despesas menores. De acordo com o presidente, os jogadores com bom desempenho serão convidados para integrar a equipe profissional do clube, que deve buscar reforço de outros atletas tocantinenses.

“Vou buscar reforço aqui mesmo no Tocantins, não quero buscar nada fora. Tentaremos atletas daqui, que jogaram no Tocantinense no ano passado. Eventualmente buscaremos um ou outros fora do estado, disse Godinho.

O treinador da equipe tem discurso alinhado com os anseios da diretoria. “Nós tivemos uma conversa com o presidente, alguns jogadores irão permanecer, alguns devem sair e outros irão chegar. Nós vamos buscar subir o time com uma equipe mesclada”.