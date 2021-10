Esporte Interporto é derrotado em casa e dá adeus à Copa Verde Tigre portuense é eliminado pelo Rio Branco de Venda Nova (ES) que agora vai encarar o Vila Nova (GO) na próxima fase

Mesmo jogando em casa, os tocantinenses não conseguiram avançar na Copa Verde. O Rio Branco de Venda Nova (ES) levou a melhor em cima do Interporto por um placar magro de 1 a 0. Agora o time de Porto Nacional volta as suas atenções para a sequencia do Estadual Sub-20 e a decisão do Estadual Sub-17 . Sobre o jogo Os donos da casa não se entregaram ...