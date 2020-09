Esporte Internado com Covid-19, presidente do São Paulo, Leco, tem quadro estável Segundo apurado pelo site UOL Esportes, o mandatário está consciente e ativo

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, passou bem a noite e se mantém com o quadro estável. O dirigente, de 82 anos, está internado no hospital "HCor" para tratamento após ser diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo apurou o UOL Esporte, o dirigente está consciente e ativo. O mandatário estava em tratamento há alguns dias, mas fo...