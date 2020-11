Esporte Internacional anuncia técnico Abel Braga para o lugar de Coudet Ele chega para o lugar do argentino Eduardo Coudet, 46, que pediu demissão na segunda

O Internacional anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do técnico Abel Braga, 68. Ele chega para o lugar do argentino Eduardo Coudet, 46, que pediu demissão na segunda (9), após receber proposta para comandar o Celta de Vigo (ESP). Coudet deixou a equipe na liderança do Brasileiro, nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Bra...