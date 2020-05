Esporte Inter anuncia renovação com Galhardo, Rodrigo Lindoso e Uendel até o fim de 2021 Na semana passada, o time colorado também havia renovado contrato de três jogadores, todos eles jovens oriundos das divisões de base: Praxedes, Johnny e Roberto

O Internacional começou mais uma semana de treinos durante a pandemia do coronavírus com a renovação do contrato de três jogadores. O clube gaúcho anunciou nesta segunda-feira (25) que ampliou os vínculos com o lateral-esquerdo Uendel e os meio-campistas Thiago Galhardo e Rodrigo Lindoso até dezembro de 2021. Galhardo chegou ao Inter no início do ano, logo se tor...