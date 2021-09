Esporte Inscrições para provas de maratonas aquáticas já estão abertas Atletas kids terão a oportunidade de nadar com os melhores do mundo

Estão abertas até o dia 25 de outubro, as inscrições para o Festival Kids, o Campeonato Estadual e o Festival de Maratona Aquática. As provas estão previstas para o dia 31 de outubro na Praia do Segredo, em Lajeado, na região central do Estado, distante 56 km de Palmas. O Festival Kids terá distâncias de 25 m, 50m, 100 m e 200 m. Podem se inscrever atletas com id...