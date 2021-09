Esporte Inscrições para o Tocantinense de Downhill já estão abertas e a prova está prevista para outubro Competição reunirá competidores na capital em cinco categorias

O Tocantins voltará a receber uma prova de Dowhill. As inscrições já estão abertas e a competição deve ser realizada nos dias 2 e 3 de outubro, em Palmas. A etapa única (Lobo Guará), será válida pelo Campeonato Tocantinense de Downhill. Essa também será a terceira etapa do Race Day, evento de Mountain Bike, idealizado por um grupo de amigos. As inscrições podem ...