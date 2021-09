Esporte Inscrições para etapa única do Campeonato Tocantinense encerram nesta quinta-feira Prova está prevista para o próximo final de semana e a expectativa é reunir cerca de 120 atletas em Palmas

Seguem abertas até quinta-feira,23, as inscrições para o Campeonato Tocantinense de Ciclismo - Estrada. A prova será realizada em etapa única, no próximo sábado (Circuito) e domingo (Estrada). De acordo com a organização, serão mais de R$ 6 mil em premiações, incluindo troféus, distribuídos de acordo com cada categoria. As inscrições podem ser feitas pelo s...