Esporte Inscrições para a quarta etapa do Tocantinense de MTB - XCM estão abertas Organização pretende reunir cerca de 200 competidores em Palmas

Para os apaixonados pelo Mountain Bike, estão abertas as inscrições para a quarta e última etapa do Campeonato Tocantinense de Ciclismo XCM. A prova está prevista para o dia 7 de novembro, com largada em frente ao Dertins, em Palmas. Já estão confirmados atletas de Palmas, Dianópolis, Rio da Conceição, Miranorte e Paraíso do Tocantins. São esperados ainda atletas do P...