Esporte Inscrições para a Meia Maratona do Tocantins podem ser feitas até dia 2 de dezembro Evento será realizado no dia 5 de dezembro, com largada às 6h30, em frente ao Colégio Militar do Estado Tocantins Unidade II, na Quadra 206 Norte, em Palmas

Os atletas e corredores de rua têm até a próxima quinta-feira, 2, para se inscreverem na XX Meia Maratona do Tocantins. O evento será realizado no dia 5 de dezembro, com largada às 6h30, em frente ao Colégio Militar do Estado Tocantins Unidade II, na Quadra 206 Norte, em Palmas. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no site www.centraldacorrida.com.br/xx-meia-maratona-do-tocantins, e custa R$ 50,00 + ta...