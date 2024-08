Esporte Inscrições para a 3ª Meia Maratona das Praias seguem abertas A prova será realizada no dia 15 de setembro, em Palmas

As inscrições para 3ª edição da Meia Maratona das Praias seguem abertas até o dia 12 de setembro. Os interessados devem se inscrever neste site. A prova será realizada no dia 15 do próximo mês, com largada às 6h, no estacionamento da Praia da Graciosa, em Palmas. Os participantes podem se inscrever nas categorias geral ou faixa etária. Os cinco primeiros colocados na ge...