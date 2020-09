Esporte Inscrições para 4ª Corrida da UFT começam nesta segunda-feira Cada participante deve escolher seu local de corrida para o dia 24 de outubro e encaminhar os registros para a organização do evento

Começam nesta segunda-feira, 28, as inscrições para a 4ª Corrida da Universidade Federal do Tocantins (UFT) que acontecerá em outubro. A iniciativa disponibiliza 200 vagas e será em formato virtual e, por isso, aceita a participação de pessoas de qualquer lugar do mundo, desde que respeite as recomendações da ação. Conforme a UFT, podem participar pessoas a part...