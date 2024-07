Esporte Inscrições estão abertas para Circuito Sesc de Corridas em Gurupi; saiba como fazer A taxa de inscrição é de R$50 para comerciários e público em geral até o dia 4 de agosto

O Sesc Tocantins realiza o Circuito Sesc de Corridas 2024, em Gurupi, região sul do estado. O evento já aconteceu em Palmas e Araguaína, e está com inscrições abertas para esta etapa. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de agosto pelo site. O percurso terá início no Centro de Atividades do Sesc Gurupi Parque Filó Moreira, passando pela Rua 5 em di...