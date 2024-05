Esporte Inscrições estão abertas para a 17ª edição da Corrida do Fogo; premiações chegam a R$ 1,5 mil Esse ano ocorrerá também a corridinha do fogo, para crianças de 5 a 15 anos, além da corrida tradicional

As inscrições para a 17ª edição da Corrida do Fogo estão abertas e podem ser feitas aqui até o dia 19 de junho. A competição ocorrerá no dia 30 de junho com largada às 6h30 na sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar (QCG), localizado na Avenida JK, em Palmas. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) esse ano ocorrerá também ...