A capital tocantinense será a sede do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Masters e também Sub-30 entre os dias 13 e 15 de outubro. Organizadora do torneio, a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) abriu as inscrições para atletas filiados à entidade neste ano com valor promocional de 20% até o dia 31 de agosto.

É a segunda vez que o Tocantins sedia a disputa pelos títulos nacionais do ciclismo. Em 2022, as categorias em disputa eram elite e sub-23. Neste ano, os títulos em disputa são os de resistência e de contrarrelógio para as categorias master e sub-30 masculino e feminino.

“Temos trabalhado incansavelmente pra entregar o melhor campeonato possível para o público e para os atletas e, sem dúvida vai ser o maior campeonato já realizado aqui no estado, pois esperamos a participação de pelo menos 400 atletas na prova essa que é a maior do calendário nacional”, projeta o presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo, Diogo Freitas, da organização local.

No lote promocional, o valor da inscrição é de R$ 150 por cada prova que o atleta se inscrever. No segundo lote de inscrições, que vai de 1º a 29 de setembro, o valor sobe para R$ 180 por prova inscrita.

De acordo com a organização, para disputar o Brasileiro Masters e Sub-30, o ciclista deverá estar filiado no ano de 2023. A inscrição pelo sistema CBC Bigmidia.

https://cbc.bigmidia.com/site/login

Os atletas não filiados ou irregulares devem procurar a federação estadual no mínimo 7 dias antes do prazo final das inscrições para se habilitar antes da inscrição. Em caso de dúvidas, os e-mails disponíveis são luiz@cbc.esp.br ou cbc@cbc.esp.br