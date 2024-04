A Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju) informou que estão abertas as inscrições para o chamamento público para a seleção de parceria para a execução da 2ª edição do projeto Terrão Society Palmas.

Poderão participar do edital, as organizações da sociedade civil que possuam existência de, no mínimo, três anos, e que contenham em seu estatuto social, bem como na Classificação Nacional das Atividades Econômicas (Cnae), abrangência em atividades com finalidade de desporto.

As inscrições seguem até o dia 26 de abril. A divulgação do resultado preliminar de seleção está prevista para o dia 30 de abril; e o final, a partir de 6 de maio, podendo ser antecipado caso não haja interposição de recursos.

As entidades interessadas deverão entregar a documentação em envelope lacrado, mediante protocolo na Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, na Avenida LO 08, Quadra 304 Norte, Alameda 3, Lote 13, exclusivamente em dias úteis, no horário das 8 às 14 horas. Os documentos deverão estar autenticados, quando necessário, e devidamente assinados por seu representante legal.

O edital completo com o estudo técnico preliminar, modelo de plano de trabalho, minuta do instrumento de termo de colaboração e a relação de declarações que devem ser apresentadas pelas entidades podem ser conferido aqui