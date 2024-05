Esporte Inscrições abertas para o 5° Campeonato Estadual de Fisiculturismo e Fitness 2024 A edição deste ano está marcada para o domingo (26), e a expectativa é que cerca de 150 atletas compitam

As inscrições para o 5° Campeonato Estadual de Fisiculturismo e Fitness 2024, estão abertas. A edição deste ano está marcada para o domingo (26), com a competição dos estreantes às 9h e a competição estadual a partir das 13h30. Conforme divulgado pela Federação Tocantinense de Fisiculturismo, Musculação e Fitness as inscrições ainda estão abertas e podem ser realiz...