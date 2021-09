Esporte Inscrições abertas para a segunda etapa do Campeonato Tocantinense de Jiu-Jitsu Os três primeiros colocados terão pontos contabilizados para o ranking da equipe

Seguem abertas as inscrições para a segunda etapa do Campeonato Tocantinense de Jiu-Jitsu. A competição será uma Seletiva Estadual para o evento nacional Purple Games Nationals. A competição é promovida pela Federação do Estado do Tocantins de Jiu-Jisu (FETJJ). As categorias em disputa contemplarão todas as idades, peso e faixa, conforme as regras da Confed...