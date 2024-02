A primeira etapa da sétima edição da Copa Palmas de Ciclismo 2024 está com as inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro. A prova de ciclismo acontecerá dia 25 e é uma preparação para o campeonato estadual em junho e o brasileiro em maio, que serão realizados em Palmas.

O evento tem o apoio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer e da Federação Tocantinense de Ciclismo.

Para se inscrever basta entrar em contato com o número (63) 981236765. A competição seguirá os critérios de provas de circuitos fechados, com distâncias menores. O percurso da primeira etapa da competição acontecerá entre as avenidas NS 4 e NS 2, com saída e chegada no Parque dos Povos Indígenas.

Serão três categorias, a Open Masculina aberta para todas as idades, a Master para ciclistas do sexo masculino, a partir de 40 anos de idade e a categoria Open feminina, para mulheres de qualquer idade. O valor das inscrições é de R$ 80 para uma etapa ou R$150 para as três etapas.

A premiação em dinheiro é por etapa, para todas as modalidades o prêmio é o mesmo. O primeiro colocado receberá R$300, o segundo R$200, o terceiro R$ 100, quarto e quinto receberão medalhas.

A segunda etapa está prevista para acontecer em 24 de março e a terceira em 5 de maio.