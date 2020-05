Os promotores do GP do Brasil de Fórmula 1 informaram, nesta sexta-feira (1º de maio), que a venda dos ingressos só será iniciada após a divulgação do novo calendário pela FIA - Federação Internacional de Automobilismo. Por conta do coronavírus, sete corridas foram adiadas e três, canceladas.



O GP do Brasil está previsto para 15 de novembro, no circuito de Interlagos. Duas semanas antes da corrida em Abu Dabi, que vai encerrar a temporada. O Mundial deve começar na Áustria, no circuito de Spielberg, em 5 de julho. "Este ano, em função da covid-19, a empresa promotora, sensibilizada pelos esforços empreendidos pela Prefeitura Municipal, decidiu antecipar as contribuições, que faz todos os anos, para instituições filantrópicas brasileiras que agora estão engajadas no combate à pandemia", informou a nota dos organizadores.

Disputado desde 1972, o GP do Brasil tem com maior vencedor o francês Alain Prost, com seis vitórias. No ano passado, o pole position e o vencedor da prova foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull.