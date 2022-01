Esporte Ingresso para jogo do Palmeiras no mundial custa até R$ 300 Organizadora do torneio disputado nos Emirados Árabes Unidos, Fifa anunciou início da pré-venda

A partir deste domingo (2.jan.2022), os torcedores do Palmeiras já podem garantir o ingresso para acompanhar o jogo da equipe brasileira no Mundial de Clubes. A Fifa comunicou o início da pré-venda online, que será exclusiva para usuários do cartão Visa até 7 de janeiro, com valores que variam de R$ 40 e R$ 300. O evento será disputado nos Emirados Árabes Unidos...