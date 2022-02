Esporte Homem é baleado e outro é preso após jogo do Palmeiras A violência ocorreu pouco depois da derrota do time alviverde para o Chelsea, por 2 a 1, na final do Mundial

Um torcedor de 35 anos foi baleado no tórax em uma rua próxima ao Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, na Pompeia, na zona oeste da cidade de São Paulo, na tarde deste sábado (12), segundo os bombeiros. Um homem suspeito de ser o autor do disparo foi preso. A violência ocorreu pouco depois da derrota do time alviverde para o Chelsea, por 2 a 1, na final do Mundial. A vítima...