Esporte Hamilton bate Verstappen e faz a pole no GP da Hungria de Fórmula 1 Largada pra o GP da Hungria de Fórmula 1 é neste domingo, às 10h (de Brasília)

O novo capítulo da intensa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen começou com vantagem para o britânico. No treino classificatório para o GP da Hungria, neste sábado (31), Hamilton levou a melhor e garantiu a pole com uma de 1min15s419. Ao seu lado, Valtteri Bottas, 0s315 atrás, e em terceiro a Red Bull de Verstappen, com 0s421 de desvantagem. A largada pra o ...