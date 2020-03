Esporte 'Há muita incerteza', diz advogado de Ronaldinho com paralisação no Paraguai Por causa da pandemia do novo coronavírus, foi estendida a suspensão das atividades do Poder Judiciário em todo o país até o dia 12 de abril

Decisão anunciada pela Corte Suprema de Justiça do Paraguai na quarta-feira (25) pode complicar ainda mais a situação de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis, presos em Assunção desde o último dia 6 após usarem passaportes falsos para entrar no país. Por causa da pandemia do novo coronavírus, foi estendida a suspensão das atividades do Poder Judiciário em todo o país a...