Esporte Gurupiense garante pódios em competição nacional de drift Tales Raffi está há dois anos nesse esporte e já coleciona troféus para o Tocantins

O tocantinense Tales Raffi, de 19 anos, garantiu a segunda posição e o Top Qualify no Ultimate Light - válido pela terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Drift. A competição foi realizada em Londrina (PR). Na disputa da Light com o atual campeão brasileiro, o Juninho, o gurupiense acabou quebrando o semi-eixo do carro e não conseguiu disputar a batalha final, conquistando a...