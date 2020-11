Esporte Gurupi vence e está de volta à Série A do Tocantinense em 2021 Camaleão do Sul bateu o Tocantins de Miracema por 3 a 1, neste domingo, 22

Na tarde deste domingo, 22, o Gurupi bateu o Tacantins de Miracema por 3 a 1 e garantiu o retorno à Séria A do Campeonato Tocantinense. Com a vitória, o Camaleão do Sul fecha a primeira fase com 100% de aproveitamento ao chegar aos 12 pontos e está na final da Segunda Divisão Estadual. Pelo regulamento os dois finalistas já estão garantidos na elite tocantinense em 2...