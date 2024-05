Esporte Gurupi sedia abertura do Jets e Parajets e marca o início das competições deste ano no estado Jogos estão programados para prosseguir até sexta-feira (17)

Nesta segunda-feira (13) aconteceu a abertura oficial da 33ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets) e da 10ª edição dos Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets) no Ginásio de Esporte Idanizete de Paula, em Gurupi. Os jogos estão programados para prosseguir até sexta-feira (17). Cerca de mil estudantes-atletas de 57 unida...