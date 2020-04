Os amantes do futevôlei em Gurupi, que estão sem poder praticar o esporte devido as recomendações sobre aglomeração por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tiveram uma boa notícia essa semana. A Secretaria Municipal de Juventude e Esportes da cidade deu início a construção de duas quadras para prática do esporte no Centro Olímpico Edilberto Moreira.

Nos últimos anos, o futevôlei tem crescido em Gurupi, tanto que a terceira etapa do Circuito Tocantins de Futevôlei 2020, iria acontecer na cidade nos dias 4 e 5 de abril. Porém, por conta da Covid-19, a competição teve que ser adiada e nova data segue sem previsão. O presidente da Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV), Leonel Augusto, disse ao Jornal do Tocantins que está sem saber quando as atividades da modalidade vão voltar ao normal no Estado.

Por conta da situação que o país atravessa em virtude da pandemia do coronavírus, várias cidades do Tocantins decretaram situação de emergência em saúde pública, o que dificulta a realização de eventos com aglomeração de pessoas. Mesmo com um decreto do governo estadual que flexibiliza o comércio, por exemplo, eventos que envolvam muitas pessoas estão suspensos.

A etapa do estadual em Gurupi, será a primeira do circuito que a FTFV vai realizar fora de Palmas, desde que a competição passou a ser realizada no ano passado. As duas primeiras foram realizadas na Arena Dona Maria Beach (janeiro) e Arena Dubai (março), ambas na Capital. De acordo com a FTFV, a expectativa é que este ano, além de ser realizado em outras cidades tocantinenses, o circuito supere o número de etapas do ano passado.

Palmas

Por conta da Covid-19 e todas as implicações que a doença resulta em todo o País, a terceira edição do Circuito Palmas de Futevôlei, marcada os dias 24, 25 e 26 de abril, na Capital, também foi suspensa. A FTFV confirmou a informação, e ainda completou que o evento ia valer como a quarta etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei. Uma nova data ainda será divulgada pela organização do evento.