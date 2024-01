Gurupi e Tocantins empataram de 0 a 0, na tarde desta quinta-feira, 31, no Resendão. O confronto marcou o fim da primeira rodada do Campeonato Tocantinense da Primeira Divisão. Ambos somaram um ponto na tabela e se encontram na quarta e quinta colocação, respectivamente.

A partida atrasou cerca de 15 minutos. Segundo informações da rádio UnirG, o ônibus da delegação do Tocantins quebrou a caminho de Gurupi e a equipe foi chegando aos poucos em veículos menores na cidade.

Capital e Araguaína

O Capital venceu o Araguaína por 2 a 1, na primeira rodada do Campeonato Tocantinense da Primeira Divisão. O confronto ocorreu no estádio Mirandão, em Araguaína, na noite da terça-feira, 30.

Quem abriu o placar da disputa foi o atleta Márcio Júnior, do Capital, aos 43 do primeiro tempo, ele fez um gol contra, e somou para o Araguaína. Os dois gols da vitória saíram no início do segundo tempo.

Cairo diminuiu para o Capital aos 10 minutos de pênalti e Wesley marcou o gol de desempate aos 14 minutos depois de também cobrar um gol de pênalti.

Na segunda rodada, o Capital enfrenta o Gurupi, no Estádio Nilton Santos, em Palmas, no sábado, 3, às 16h. O Araguaína enfrentará o Tocantinópolis, no Ribeirão, no próximo domingo, 4, a partir das 16h.

Resultado dos últimos jogos

Na estreia do campeonato, no sábado, 27, no Mirandão, em Araguaína, o União Atlético bateu o Bela Vista por 1 a 0. No mesmo dia, o Tocantinópolis venceu o Batalhão por 2 a 1, no Nilton Santos, em Palmas.