Esporte Gurupi e Tocantins vencem na estreia da Série B Estadual; Araguaína anuncia desistência Dois jogos abriram a competição nesta quarta-feira, 4

Dois jogos abriram nesta quarta-feira, 4, o Campeonato Tocantinense da Série B. O Tocantins de Miracema goleou o Taquarussú por 4 a 1, no estádio Castanheirão, em Miracema. Já o Gurupi bateu o Alvorada por 2 a 1, no Rezendão. Em Gurupi, Igor Pato e Tety marcaram para os donos da casa e garantiram os três pontos para o Camaleão do Sul. Em Miracema, Paulo César (2 vezes) e...