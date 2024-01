Gurupi e Tocantins entram em campo nesta quarta–feira, 31, em novo horário, a partir das 16h. O confronto que antes estava marcado para às 19h30, no Estádio Gilberto Resende Rocha, o Resendão, teve que ser antecipado devido a falta de iluminação adequada no estádio, a pedido do clube mandante.

A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) confirmou a alteração do horário do jogo na tarde desta segunda-feira, 29, para o duelo que marca o fim da primeira rodada do Campeonato Tocantinense de Futebol.

O Resendão tem capacidade para 2,3 mil pessoas e é administrado pelo Governo do Estado, que confirmou que o estádio está apto para receber a partida ao afirmar que o gramado recebe manutenções periódicas.

Sobre a iluminação, a Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju) informou, por meio de nota, que o processo de licitação para a troca de refletores e substituição de toda a parte elétrica e do sistema de iluminação do Resendão está em andamento. “As empresas já foram habilitadas e a pasta aguarda os demais trâmites para a execução dos serviços”, destacou.

O técnico do Gurupi, Roberto Oliveira, disse em entrevista ao Jornal do Tocantins (JTo) que, apesar do pouco tempo de preparação, a expectativa é vencer na estreia. “Por estarmos jogando em casa, a estratégia é levar para o campo as táticas treinadas nos últimos dias. Temos que impor o nosso jogo e tentar explorar as falhas, as possíveis falhas do nosso adversário, o qual a gente conhece muito pouco já que é o nosso primeiro jogo no campeonato deste ano”, afirmou.

O JTo tentou contato com a direção da equipe do Tocantins, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Arbitragem

A arbitragem do jogo fica por conta do juiz Tarcísio Matos, da cidade de Palmas, com assistência de Natal Júnior, de Paraíso do Tocantins, e Pedro Pereira, também de Palmas. Dagoberto Modesto, de Gurupi, atuará como quarto árbitro.

Títulos no torneio

O Gurupi é hexacampeão do Tocantinense e já conquistou por três anos consecutivos a taça nos anos de 2010, 2011 e 2012. Os outros três títulos foram em 1996, 1997 e o último em 2016.

O time visitante, o Tocantins, conseguiu levantar a taça de campeão do Estadual no ano de 2008.