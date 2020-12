Esporte Gurupi e Tocantins de Miracema fazem final da Série B Estadual neste domingo Jogo será às 16 horas, no Rezendão, em Gurupi; em caso de empate, time da casa fica com o título da competição

Neste domingo, 6, Gurupi e Tocantins de Miracema entram em campo para decidir o título de Campeão Estadual da Segunda Divisão. O jogo será no estádio Rezendão, em Gurupi, às 16 horas. Os dois times já estão garantidos na Série A Tocantinense de 2021, que deve começar em fevereiro, após as partidas finais do estadual 2020. Por conta da melhor campanha, o Gurupi decide...