Esporte Gurupi e Interporto goleiam na 3ª rodada do Sub-20 Na primeira fase o torneio reúne 18 equipes. O campeão assegura vaga na Copa São Paulo 2025

O Gurupi venceu a primeira partida no Campeonato Tocantinense Sub-20, nesta quarta-feira (1º), e foi de goleada. A equipe aplicou 7 a 1 no São José, que segue sem vencer. Mas a grande goleada da rodada ficou por conta do Interporto, que aplicou 11 a 1 no Alvorada. Os jogos são válidos pela 3ª rodada da fase de grupos. Veja demais resultados abaixo. Confira a tab...