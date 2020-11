Esporte Gurupi atropela o Taquarussú por 7 a 0 e encaminha volta à elite do futebol tocantinense Camaleão do Sul bateu o rival na tarde deste domingo, 8, em Palmas

Na tarde deste domingo, 8, o Gurupi deixou encaminhada sua volta a Primeira Divisão do Campeonato Tocantinense em 2021. O Camaleão do Sul bateu o Taquarussú por 7 a 0, no estádio Nilton Santos, em Palmas, pela segunda rodada da Série B Estadual. Com a vitória, o time é líder da Segunda Divisão, chegou aos seis pontos e irá chegar aos nove com a vitória por W.O di...