Esporte Gurupi é o líder do Campeonato Tocantinense Três pontos e placar de três a zero conquistados na desistência de Palmas dão ao Camaleão um gol a mais de saldo que o TEC, que também venceu e é o vice-líder

O Gurupi assumiu a liderança do Tocantinense de Futebol após os jogos de estreia da competição, que terá ainda o duelo Tocantins e Bela Vista, na quarta-feira, 1º. O Camaleão do Sul conquistou três pontos e o placar de 3 x 0 do regulamento após a desistência do Palmas, o que lhe garantiu maior saldo de gols, 1 a mais que o Tocantinópolis, vice-líder, mesmo ...