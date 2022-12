Esporte Gurupi é bicampeão do Tocantinense na Segunda Divisão Camaleão do Sul bateu o Tocantins por 1 x 0, neste domingo, na partida de volta da final no Castanheirão, em Miracema

O Gurupi Esporte Clube, também conhecido como Camaleão do Sul, é o campeão do Tocantinense da Segunda Divisão 2022, após vencer o Tocantins por 1 x 0 no jogo de volta neste domingo. Com gol do lateral-direito Tibúrcio, aos 9 minutos do 2° tempo, no estádio Castanheirão, em Miracema, o time chegou ao bicampeonato. As equipes já estavam classificadas para...