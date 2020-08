Esporte Guerrero decide, Inter vence Santos no Beira-Rio e mantém 100% no Brasileiro Com a vitória, o Internacional manteve os 100% de aproveitamento no torneio e igualou a pontuação dos líderes Atlético-MG e Athletico-PR

O Internacional venceu o Santos por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (13), no Beira-Rio, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória colorada foram marcados por Guerrero e Edenilson. Com a vitória, o Internacional manteve os 100% de aproveitamento no torneio e igualou a pontuação dos líderes Atlético-MG e Athletico-PR. Já o a...