Esporte Guarany faz 2 no Nilton Santos e interrompe ciclo de quatro rodadas sem derrotas do Palmas Atacante Daniel Passira anotou os dois gols no Nilton Santos na partida deste sábado, 21

O Guarany de Sobral desembarcou na capital do Tocantins e não tomou conhecimento da pretensão do Palmas de colar no G-4 da Série D. Com dois gols do atacante Daniel Passira, o time cearense interrompeu o ciclo de quatro rodadas sem perder do time tocantinense na competição, que entrou em campo na quinta posição do grupo A02. A última derrota do Palmas...