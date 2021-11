Esporte Grandes nomes do esporte e artistas estarão reunidos em mais uma edição do Futebol Solidário Evento será realizado no estádio Nilton Santos e o ingresso já pode ser trocado por um quilo de alimento não perecível

Após quatro edições e mais de 100 toneladas de alimentos arrecadados, a quinta edição do Futebol Solidário, reunirá mais uma vez no Tocantins, estrelas do esporte e personalidades. Romário, herói do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira e hoje senador; os humoristas Tiririca e seu filho Tirullipa; o tetracampeão mundial de boxe Popó; o piloto tocantinense Felipe F...